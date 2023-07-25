SHOT: режиссер «Улиц разбитых фонарей» умер в столичной поликлинике SHOT: режиссер «Улиц разбитых фонарей» Мамедов умер в столичной поликлинике

Фото: volkovteatr.ru

Режиссер Михаил Мамедов

Telegram-канал SHOT сообщает, что в московской поликлинике на Рижском проспекте во время приема у врача умер режиссер Михаил Мамедов. По данным канала, предварительной причиной смерти 71-летнего кинематографиста стала сердечная недостаточность.

Как пишет SHOT, на приеме вместе с Мамедовым была его супруга. ИА Regnum уточняет, что ЧП произошло 24 июля. По данным агентства, информацию о смерти пациента передали в полицию.

Михаил Мамедов родился в 1951 году, в 1981 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Он работал над восьмым сезоном сериала «Улицы разбитых фонарей», а также выступал как актер, сыграв Муслима Магомаева в биографической кинокартине «Аккорды долгой жизни», главную роль в фильме-спектакле «Я пришел, чтобы назвать твое имя» и других. За свою карьеру он был удостоен званий заслуженного деятеля искусств Калмыкии и заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

В начале июля в возрасте 82 лет умер актер и театральный режиссер Алексей Кузнецов, известный по ряду ролей в кино, включая роль герцога Бекингема в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Николая Кирсанова в «Отцах и детях» и Сергея Кузнецова в «Зеленом огоньке».