Мастер роли второго плана, наследник Станиславского: умер Игорь Ясулович Актер Игорь Ясулович сыграл в кино множество ярких ролей второго плана

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Игорь Ясулович

Народный артист РФ, актер театра и кино Игорь Ясулович скончался в возрасте 81 года, сообщила в Telegram пресс-служба ГИТИС, где он трудился на позиции руководителя собственной мастерской. Причины его смерти не называются. Коллеги по цеху называли Ясуловича мастером ролей второго плана. Творческий путь, болезнь и смерть мэтра — в материале NEWS.ru.

Когда стало известно о смерти Ясуловича

Сообщение о кончине Ясуловича появилось в официальном Telegram-канале ГИТИСа в 14:00 мск 19 августа.

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорится в заявлении.

Где родился, учился, в каких театрах служил Ясулович

Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области. В 1962-м он окончил актерский факультет ВГИК, после чего работал в Экспериментальном театре-студии пантомимы, затем в Театре-студии киноактера и в Московском театре юного зрителя. За свою карьеру Ясулович снялся в более чем 300 фильмах, преимущественно в ролях второго плана. Он известен по ролям в таких фильмах, как: «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гардемарины, вперед!», «Девять дней одного года» и во многих других.

В период с 1993 по 2023 годы Ясулович служил актером в Московском театре юного зрителя, где принимал участие в постановках «Гроза» по пьесе Александра Островского, «Романтики» по произведению Эдмона Ростана, «Свидетель обвинения» по пьесе Агаты Кристи, «Иванов и другие» по мотивам произведения Антона Чехова «Иванов», «Скрипка Ротшильда» по рассказу Чехова и в других спектаклях.

Ясулович работал и в Московском драмтеатре им. А. С. Пушкина, где играл в следующих пьесах: «В тени виноградника» (одноименное произведение написано Валерием Мухарьямовым по мотивам повести Исаака Башевиса Зингера «Последняя любовь») и в совместном проекте Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова, Эдинбургского международного фестиваля и студии SounDrama («СаунДрама», Москва) «Война» по произведениям Гомера («Илиада»), Ричарда Олдингтона («Смерть героя») и Николая Гумилева («Записки кавалериста»).

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в спектакле «Буря»

Самые яркие из 300 с лишним ролей Ясуловича в кино

Дебют Ясуловича в кино состоялся в 1961-м — ему достался образ физика в драме Михаила Ромма «Девять дней одного года». Зрителю и коллегам по цеху артист запомнился как мастер ролей второго плана.

Позже он снялся в кинолентах «Время, вперед!» по роману Валентина Катаева (1965, режиссеры Михаил Швейцер и София Милькина), «Айболит-66» по произведениям Корнея Чуковского (1966, Ролан Быков), «Бриллиантовая рука» (1968, Леонид Гайдай), «Приваловские миллионы» по мотивам романа Дмитрия Мамина-Сибиряка (1972, Ярополк Лапшин), «Осенние соблазны» (1993, Владимир Грамматиков), «Даже не думай!» (2003, Руслан Бальтцер), «Статский советник» (2005, Филипп Янковский) и в других.

По словам кинокритика Давида Шнейдерова, одной из самых ярких ролей Ясуловича в кино стал инженер Эрнест Щукин в комедии «Двенадцать стульев» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1971, Леонид Гайдай). Эксперт отметил в беседе с NEWS.ru, что Ясулович запомнился как мастер ролей второго плана наряду с артистами Владимиром Басовым и Сергеем Филипповым.

«Игорь Ясулович относится к таким актерам. Его крохотное появление в роли инженера Щекина в картине „Двенадцать стульев“ — один из самых ярких эпизодов этой ленты. Он был очень хороший педагог, его очень сильно любили студенты, он их не только учил мастерству, но и воспитывал», — отметил Шнейдеров.

Среди экранных образов Ясуловича также запомнились скульптор Вася в комедии «Ехали в трамвае Ильф и Петров» (1971, Виктор Титов), Электрон Иванович в «Гостье из будущего» (1984, Павел Арсенов), Эно в «Мио, мой Мио» (1987, Владимир Грамматиков).

Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press Кадр из фильма «Зудов, Вы уволены!», 1984 год Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press Кадр из фильма «Зудов, Вы уволены!», 1984 год Фото: ТАСС Артист Игорь Ясулович в роли Корецкого в кинофильме режиссера Юрия Егорова «За облаками - небо» Фото: ТАСС Артист Игорь Ясулович в роли Корецкого в кинофильме режиссера Юрия Егорова «За облаками - небо» Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Игорь Ясулович (в центре) в роли Гоголя в антрепризном спектакле Валерия Фокина «Старосветские помещики» Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Игорь Ясулович (в центре) в роли Гоголя в антрепризном спектакле Валерия Фокина «Старосветские помещики» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в спектакле «Буря» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в спектакле «Буря» Фото: Игорь Ясулович в спектакле «В тени виноградника» Фото: Игорь Ясулович в спектакле «В тени виноградника» Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Актёр Игорь Ясулович на творческой встрече в рамках пресс-показа фильма «Три сестры» Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Актёр Игорь Ясулович на творческой встрече в рамках пресс-показа фильма «Три сестры» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Актёр Игорь Ясулович в роли Фесте, шута Оливии в сцене из спектакля «Двенадцатая ночь» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Актёр Игорь Ясулович в роли Фесте, шута Оливии в сцене из спектакля «Двенадцатая ночь» Фото: АГН «Москва» Игорь Ясулович на церемонии вручения первой театральной премии «Хрустальная Турандот» Фото: АГН «Москва» Игорь Ясулович на церемонии вручения первой театральной премии «Хрустальная Турандот» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в московском саду «Эрмитаж» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в московском саду «Эрмитаж» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Актер Игорь Ясулович, ставший лауреатом премии «Признание» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Актер Игорь Ясулович, ставший лауреатом премии «Признание»

Что известно о последних днях жизни Ясуловича

В середине июля Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации народного артиста РФ из его квартиры в Москве. По данным канала, врачи выявили у 81-летнего артиста острое повреждение почек. Хирурги провели две операции. Позднее врачи диагностировали у артиста пиелонефрит.

Mash также сообщил, что врачи установили Ясуловичу центральный катетер в подключичную вену для введения препаратов напрямую в кровь.

10 августа сын артиста — Алексей Ясулович — рассказал, что актер идет на поправку и в ближайшее время может быть выписан из больницы.

Что сказали о Ясуловиче режиссеры и кинокритики

Шнейдеров подчеркнул, что уходят великие актеры, ученики Константина Станиславского.

«Трудность ролей второго плана в ограниченном экранном времени и тексте, и актер должен придумать максимально яркую манеру игры. Ясулович играл именно так. Уходят актеры старой школы. Очень горький месяц: Ирина Мирошниченко, Юлия Борисова. Один за одним уходят великие, кто перенял школу учеников Станиславского, Вахтангова», — отметил Шнейдеров.

Кинорежиссер Александр Котт в беседе с NEWS.ru назвал Ясуловича «настоящим актером второго плана», который вдохновлял и влюблял в себя.

«Я не могу найти слов, которые расскажут о нем...Большая потеря для нашего кинематографа. Он был просто настоящий. Я его снимал в „Герое нашего времени“. Я просто влюбился в него как в актера, как в человека. Настоящий актер второго плана, вдохновляющий», — отметил он.

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