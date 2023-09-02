Популярная аргентинская актриса умерла от неудачной пластики

Фото: Prt Scr YouTube/Infobae

Популярная аргентинская актриса и модель Сильвина Луна умерла в результате неудачной пластической операции, написало издание Buenos Aires Times. Знаменитости было 43 года.

Луна скончалась в больнице Буэнос-Айреса, где провела почти 80 дней. Модель попала в медучреждение 13 июня с гиперкальциемией, которая привела к острой почечной недостаточности. Состояние Луны также осложнилось из-за последствий перенесенной коронавирусной инфекции.

В 2010 году актриса перенесла пластическую операцию, в результате которой в ее организм попало токсическое вещество. Женщина нуждалась в пересадке почки. Чтобы «просто выжить» Луне приходилось ходить на процедуру диализа три раза в неделю.

Ранее одна из пациенток известного пластического хирурга Тимура Хайдарова пожаловалась, что после неудачной пластики у врача впала в «жуткую депрессию». Женщина отметила, что не могла принять себя и свое тело, а также подчеркнула, что сделала у хирурга три операции. По ее словам, она чуть не осталась без груди — импланты были поставлены неудачно, из-за чего пациентка чувствовала постоянный дискомфорт и сильное натяжение. Она отметила, что после третьей операции ситуация не улучшилась. Тогда Хайдаров предложил девушке переделать грудь в четвертый раз, но она отказалась. Сейчас пациентке оказывают психологическую помощь специалисты из Росздравнадзора.