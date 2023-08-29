«Началась жуткая депрессия»: пациентка Хайдарова о неудачной пластике Пациентка хирурга Хайдарова рассказала о депрессии после неудачной пластики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимур Хайдаров

Одна из пациенток пластического хирурга Тимура Хайдарова, который оказался в центре скандала после проведенной операции певице Анастасии Сланевской, известной как Слава, пожаловалась, что после неудачной пластики у врача впала в «жуткую депрессию». В разговоре с KP.RU она отметила, что не могла принять себя и свое тело.

Мне очень тяжело об этом говорить. <...> Я не могла принять свое тело после операций. У меня началась жуткая депрессия. Морально я была просто раздавлена, — рассказала пациентка.

Собеседница издания подчеркнула, что сделала у хирурга три операции. По ее словам, она чуть не осталась без груди — импланты были поставлены неудачно, из-за чего пациентка чувствовала постоянный дискомфорт и сильное натяжение. Она отметила, что после третьей операции ситуация не улучшилась. Тогда Хайдаров предложил девушке переделать грудь в четвертый раз, но она отказалась. Сейчас пациентке оказывают психологическую помощь специалисты из Росздравнадзора.

Адвокат Елена Сенина, которая защищает интересы Славы, отметила, что с такой ситуацией столкнулись несколько пациенток. По ее словам, некоторым из них после неудачной пластики поставили диагноз «депрессия».

Это абсолютная правда. <...> Есть девочки, которым поставили диагноз «депрессия», и они до сих пор живут на препаратах, — заявила Сенина.

Певицы Слава и Любовь Успенская ранее публично рассказали, что Хайдаров провел им неудачные пластические операции. Постепенно число пострадавших от деятельности звездного хирурга выросло как минимум до 60 человек. В результате с пострадавшими начали связываться и предлагать компенсации.

При этом адвокат Сергей Добровинский, защищающий интересы хирурга, опроверг информацию о выплате компенсаций пациентам за неудачную пластику, сделанную в клиниках врача. Юрист назвал это «очередной фантазией».