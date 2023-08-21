Стало известно о скоропостижной смерти ведущего артиста театра «Эрмитаж» Ведущий артист театра «Эрмитаж» Алексей Шулин скончался в 55 лет

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Алексей Шулин

Заслуженный артист России, ведущий артист Московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин скончался в возрасте 55 лет, сообщил ТАСС художественный руководитель театра Михаил Левитин. Прощание с актером состоится 23 августа.

В театре «Эрмитаж» умер ведущий артист Алексей Шулин. Его не стало вчера поздно вечером, он умер после тяжелой болезни, с которой очень мужественно боролся несколько лет, — рассказал худрук театра.

Алексей Шулин родился 13 декабря 1967 года. После окончания Горьковского театрального училища в 1991 году начал работу в Мурманском областном театре драмы, где за 16 лет на сцене сыграл в более чем 20 спектаклях. В 2007 году Шулин стал актером театра «Эрмитаж», где исполнил роли в спектаклях «Изверг», «Зойкина квартира», «Моя старшая сестра», «Кураж», «Судьба барабанщика», «Дон Кихот» и других. За свою картеру актер успел поработать и в кино.

19 августа стало известно о смерти народного артиста России Игоря Ясуловича, скончавшегося на 82-м году жизни. Актер, сыгравший множество ролей на сцене и в кино, умер после долгой болезни. Прощание с Ясуловичем пройдет 22 августа в Московском театре юного зрителя.

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