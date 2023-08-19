Скончался народный артист России Игорь Ясулович

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Игорь Ясулович

Народный артист России, актер театра и кино Игорь Ясулович скончался в возрасте 81 года, сообщила в Telegram пресс-служба ГИТИС, где он трудился на позиции руководителя собственной мастерской. Причины смерти не называются.

С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича, — говорится в сообщении ГИТИС.

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области. В 962 году он окончил актерский факультет ВГИК, после чего стал работать в Экспериментальном театре-студии пантомимы, затем в Театре-студии киноактера, а после этого — В Московском театре юного зрителя. За всю свою карьеру Ясулович успел сняться более чем в 300 фильмах, преимущественно в ролях второго плана. Он известен по ролям в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гардемарины, вперед!», «Девять дней одного года» и многих других других.

18 июля Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации народного артиста России Игоря Ясуловича из его квартиры в Москве. По данным канала, у 81-летнего артиста было острое повреждение почек.

12 августа Mash сообщил, что советского и российского артиста цирка Андрея Николаева экстренно госпитализировали в Москве. По данным канала, у него наблюдалась острая стадия механической желтухи.