Египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед скончался в возрасте 94 лет

Фото: Prt Scr YouTube/ 60 Minutes Australia

Египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед скончался на 95-м году жизни, сообщил телеканал Sky News. Предприниматель более 60 лет жил и вел бизнес в Великобритании.

Как отметил телеканал со ссылкой на семью бизнесмена, он «мирно скончался от старости» в среду, 30 августа. Аль-Файед похоронен в центральной мечети Лондона. Сообщение о его смерти появилось за день до годовщины кончины принцессы Дианы и его сына Доди Аль-Файеда, которые погибли в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

Мухаммед Аль-Файед с 1997 по 2013 год являлся владельцем футбольного клуба Fulham, впоследствии продав его пакистанскому предпринимателю Шахиду Хану. На протяжении десяти лет миллиардер финансировал расследование трагедии принцессы Дианы и его сына. Кроме этого, он организовал собственную масштабную кампанию, чтобы выявить причастность королевской семьи и британских спецслужб к гибели звездной пары.

Ранее стало известно, что популярная аргентинская актриса и модель Сильвина Луна умерла в результате неудачной пластической операции. Знаменитости было 43 года. Луна скончалась в больнице Буэнос-Айреса, где провела почти 80 дней. Модель попала в медучреждение 13 июня с гиперкальциемией, которая привела к острой почечной недостаточности. Состояние Луны также осложнилось из-за последствий перенесенной коронавирусной инфекции.