Суд отменил пожизненный запрет на пребывание Мирзализаде в России
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
14:16, 05 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Суд обязал МВД установить комику Идраку Мирзализаде разумный срок нежелательности его пребывания в России вместо пожизненного. Таким образом, стендаперу отменили пожизненный запрет на пребывание в стране. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Суд частично удовлетворили наш иск в части пожизненного срока, обязали МВД установить разумный срок вместо пожизненного, — сказал он.
В конце июля в отношении Мирзализаде возбудили административное дело из-за шутки в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube. 9 августа Таганский районный суд Москвы признал его виновным по статье 20.3.1 КоАП России (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил 10 суток ареста. Мосгорсуд признал данное решение законным.
После объявления решения МВД комик отправился в Турцию через Минск. Мирзализаде также заявлял, что виновным себя не признаёт, но раскаивается. По его словам, шутка о русских была выдернута из контекста и неправильно понята. Десятки российских комиков записали видео в его поддержку.
16 сентября сообщалось, что стендап-комик получил возможность на время вернуться в страну.