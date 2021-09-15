Комику Мирзализаде разрешили на время вернуться в Россию

Замоскворецкий суд Москвы приостановил приказ МВД о нежелательности нахождения Идрака Мирзализаде на территории России. Таким образом, стендап-комик получил возможность на время вернуться в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина.

Юрист отметил : в настоящий момент приказ МВД приостановлен. Мирзализаде можно находиться в России, пока решение суда не вступит в законную силу. Бадамшин добавил, что благодаря этому решению комик может жить в РФ, пока суд рассматривает его иск о признании решения МВД незаконным.

В конце июля в отношении Мирзализаде возбудили административное дело из-за шутки в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube. 9 августа Таганский районный суд Москвы признал его виновным по статье 20.3.1 КоАП России (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил 10 суток ареста. Мосгорсуд признал данное решение законным.

После объявления решения МВД комик отправился в Турцию через Минск. Мирзализаде также заявлял, что виновным себя не признаёт, но раскаивается. По его словам, шутка о русских была выдернута из контекста и неправильно понята. Десятки российских комиков записали видео в его поддержку.

Ранее сообщалось, что Мирзализаде обжаловал решение МВД о запрете на въезд в Россию.