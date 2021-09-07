Комик Мирзализаде обжаловал решение МВД о запрете на въезд в Россию

Стендап-комик Идрак Мирзализаде обжаловал решение МВД о запрете на въезд в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции. Ранее ведомство признало его пребывание на территории РФ пожизненно «нежелательным».

В сообщении говорится, что заявление комика поступило в Замоскворецкий районный суд. В настоящее время решается вопрос о принятии иска к производству суда.

В конце июля в отношении Мирзализаде возбудили административное дело из-за шутки в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube. 9 августа Таганский районный суд Москвы признал его виновным по статье 20.3.1 КоАП России (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил 10 суток ареста. Мосгорсуд признал данное решение законным.

После объявления решения МВД комик отправился в Турцию через Минск. Мирзализаде также заявлял, что виновным себя не признаёт, но раскаивается. По его словам, шутка о русских была выдернута из контекста и неправильно понята. Десятки российских комиков записали видео в его поддержку.