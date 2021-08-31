Стало известно, куда уехал комик Мирзализаде

По данным источника телеканала РЕН ТВ комик Идрак Мирзализаде отправился в Турцию через Минск. Ранее МВД России признало его пребывание на территории России пожизненно «нежелательным».

Мирзализаде сначала уехал в Белоруссию. 29 августа он вылетел рейсом «Белавиа» из Минска в Турцию, где и находится до сих пор, — раскрыл журналистам информацию инсайдер.

Ранее Идрак Мирзализаде был вызван в прокуратуру за русофобские шутки про испачканный фекалиями матрас. Несмотря на принесённые им извинения, он был осуждён на десять суток ареста.

Коллеги Мирзализаде записали видеоролик, в котором такие известные юмористы как Данила Поперечный, Руслан Белый, Илья Соболев и другие защитили Идрака, аргументируя тем, что за «шутки нельзя лишать свободы».