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Суд Москвы приговорил экс-депутата Госдумы к трём годам колонии

14:10, 26 мая 2021

Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека признали виновным в покушении на мошенничество на €1,5 млн евро. Пресненский суд Москвы приговорил его к трём годам колонии, сообщает ТАСС.

Волчек Денис Геннадьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание [в виде лишения свободы] сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда, — цитирует агентство пресс-секретаря суда Лелу Кокая.

По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю почти за €1,5 млн решить вопрос с уголовным делом о краже 500 млн рублей из банка «Ренессанс». Плиев 24 апреля 2020 года дал признательные показания по уголовному делу. Суд не разглашал деталей расследования. Дело Плиева ещё слушается в Пресненском суде.

Ранее сообщалось, что в ближайшем будущем у киберпреступников особой популярностью будут пользоваться схемы мошенничества с применением фальшивых видео, на которых якобы фигурируют известные персоны, а также сложные фишинговые сценарии и атаки на социальные сети и мессенджеры. С таким прогнозом выступил руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников.

Мошенники в своих схемах продумывают весь путь потенциальной жертвы, используя с некоторых пор не только двойники сайтов, но и технологии дипфейк. При этом качество дипфейков год от года становится всё лучше. Не исключено, что скоро они выйдут на тот уровень, когда станут главной головной болью специалистов по информационной безопасности.

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