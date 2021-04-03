Эксперт спрогнозировал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году

https://static.news.ru/photo/0ee7207a-367f-11ea-beaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В 2021 году у киберпреступников особой популярностью будут пользоваться схемы мошенничества с применением фальшивых видео, на которых якобы фигурируют известные персоны, сложные фишинговые сценарии и атаки на социальные сети и мессенджеры. С таким прогнозом выступил руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников.

В интервью РИА Новости Тюрников объяснил , что мошенники в своих схемах продумывают весь путь потенциальной жертвы, используя с некоторых пор не только двойники сайтов, но и технологии дипфейк.

Всё чаще встречаются видео, созданные с помощью дипфейков, где популярная личность, лидер мнений, просит после просмотра перейти по ссылке для регистрации и получения бесплатного или выгодного продукта. При переходе по ссылке жертва попадает на фишинговый сайт, который практически ничем не выдает себя, а введённые там личные данные переходят к мошенникам, — рассказал эксперт.

При этом качество дипфейков год от года становится всё лучше. Не исключено. что в этом году они выйдут на тот уровень, когда станут главной «головной болью» специалистов по информационной безопасности.

Также свою популярность у мошенников сохранит и фишинг, считает эксперт, который вот уже пять лет, как пришёл на смену вредоносным сайтам.

Увеличилось и мошенничество с дебетовыми и кредитными картами: после самоизоляции селф-сервисы и покупки через Интернет набрали огромную популярность, — отметил Александр Тюрников.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в марте 2021 года количество мошеннических сайтов, через которые якобы можно приобрести билеты на самолёт, увеличилось более чем в два раза — с 300 до 700. При этом фейковые порталы в большинстве случаев ориентированы на русскоговорящую аудиторию.