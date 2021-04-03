Эксперт спрогнозировал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году

В 2021 году у киберпреступников особой популярностью будут пользоваться схемы мошенничества с применением фальшивых видео, на которых якобы фигурируют известные персоны, сложные фишинговые сценарии и атаки на социальные сети и мессенджеры. С таким прогнозом выступил руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников.
В интервью РИА Новости Тюрников
Всё чаще встречаются видео, созданные с помощью дипфейков, где популярная личность, лидер мнений, просит после просмотра перейти по ссылке для регистрации и получения бесплатного или выгодного продукта. При переходе по ссылке жертва попадает на фишинговый сайт, который практически ничем не выдает себя, а введённые там личные данные переходят к мошенникам, — рассказал эксперт.
При этом качество дипфейков год от года становится всё лучше. Не исключено. что в этом году они выйдут на тот уровень, когда станут главной «головной болью» специалистов по информационной безопасности.
Также свою популярность у мошенников сохранит и фишинг, считает эксперт, который вот уже пять лет, как пришёл на смену вредоносным сайтам.
Увеличилось и мошенничество с дебетовыми и кредитными картами: после самоизоляции селф-сервисы и покупки через Интернет набрали огромную популярность, — отметил Александр Тюрников.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в марте 2021 года количество мошеннических сайтов, через которые якобы можно приобрести билеты на самолёт, увеличилось более чем в два раза — с 300 до 700. При этом фейковые порталы в большинстве случаев ориентированы на русскоговорящую аудиторию.