Суд арестовал пиарщика Александра Гусова

Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

Администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов в Тверском суде

Тверской суд Москвы арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина. По данным МВД, он обвиняется в вымогательстве и подозревается в нанесении ущерба бизнесмену на 12 млн рублей. Мужчине грозит до 15 лет заключения. В правоохранительных органах отмечали, что Гусов также является администратором Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», однако канал опубликовал сообщение, что Гусов не имеет к его деятельности никакого отношения.

Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 3 февраля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гусова Александра Сергеевича на срок до 2 апреля, — сказала собеседница агентства.

По данным Telegram-канала «112», один из потерпевших, создатель Yota Альберт Авдолян, лишился около 12 миллионов рублей. В сообщении канала говорится, что, по предварительным данным, одну часть этой суммы получил Гусов, а другая часть отправлялась организатору криминальной схемы, который в настоящее время скрывается за рубежом. По данным «112», это бывший журналист агентства «Росбалта» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Александр Шварев.

Сотрудники полиции задержали Гусова днем 3 февраля в Москве. По данным Telegram-канала «112», через Гусова Шварев вымогал деньги у высокопоставленных политиков и бизнесменов в обмен на не публикацию компрометирующих сведений.