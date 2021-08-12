Стало известно о гибели 35 человек в больнице Владикавказа до ЧП

В клинической больнице во Владикавказе, где 9 августа из-за прорыва кислородной трубы умерли 11 пациентов, до аварии была зафиксирована массовая гибель пациентов. По данным Mash, за три дня там скончались 35 человек.

Отмечается, что причиной смерти 24 человек стали коронавирус и его последствия, в том числе пневмония. Все эти пациенты находились в тяжёлом состоянии на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Тем не менее родственники погибших утверждают, что несмотря на терапию, люди всё равно задыхались, так как даже через аппараты получали малое количество кислорода. Другие подробности инцидента не приводятся.

Как сообщалось, 9 августа девять человек скончались из-за поломки кислородной системы в больнице скорой помощи во Владикавказе в Северной Осетии. Все они находились в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Причиной ЧП стал прорыв трубы, находящейся под землёй, он произошёл примерно в 18:00 по местному времени. Позднее стало известно о смерти ещё двух пациентов.

Ранее свищевую щель обнаружили на кислородной трубе в больнице во Владикавказе, где из-за аварии погибли девять пациентов. Кусок трубы приобщён к делу, внешнего воздействия на трубу не было.