Девять пациентов больницы Владикавказа погибли из-за проблем с кислородом

Девять человек скончались из-за поломки кислородной системы в больнице скорой помощи во Владикавказе в Северной Осетии. Об этом рассказали в местном Минздраве, передаёт ТАСС.

Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице Владикавказа, — сообщили в ведомстве.

Временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло рассказал , что причиной ЧП стал прорыв трубы, находящейся под землёй.

Примерно в 18:00 в медучреждении прорвало магистральную трубу подачи кислорода. В этот момент в больнице был 651 пациент, 308 из которых были с подтверждённым коронавирусом. В реанимации было 67 человек, 13 из них были подключены к ИВЛ.

В июле в Иркутской области заявили о нехватке кислорода для аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Власти региона обратились за помощью к другим субъектам РФ.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что региональные производители просто не справляются с возросшим спросом на кислород. Запасы обновляются ежедневно, однако Иркутской области требуются уже большие объёмы.