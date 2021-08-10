Девять пациентов больницы Владикавказа погибли из-за проблем с кислородом
Девять человек скончались из-за поломки кислородной системы в больнице скорой помощи во Владикавказе в Северной Осетии. Об этом рассказали в местном Минздраве, передаёт ТАСС.
Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице Владикавказа, — сообщили в ведомстве.
Временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло
Примерно в 18:00 в медучреждении прорвало магистральную трубу подачи кислорода. В этот момент в больнице был 651 пациент, 308 из которых были с подтверждённым коронавирусом. В реанимации было 67 человек, 13 из них были подключены к ИВЛ.
В июле в Иркутской области заявили о нехватке кислорода для аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Власти региона обратились за помощью к другим субъектам РФ.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что региональные производители просто не справляются с возросшим спросом на кислород. Запасы обновляются ежедневно, однако Иркутской области требуются уже большие объёмы.