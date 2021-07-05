В российском регионе заявили о нехватке кислорода для ИВЛ

В Иркутской области заявили о нехватке кислорода для аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Власти региона обратились за помощью к другим субъектам РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что региональные производители просто не справляются с возросшим спросом на кислород. Запасы обновляются ежедневно, однако Иркутской области требуются уже большие объёмы.

Поэтому я принял решение обратиться в другие субъекты, которые готовы нам отгружать дополнительные объёмы кислорода, — сказал Кобзев.

Он отметил, что 26 тонн уже поступило из Томска, имеется договорённость по данному вопросу с Новосибирском и Красноярском. В Иркутской области развернуты 5973 койки для коронавирусных больных, из них 2200 — с кислородным доступом.

Ранее первый замминистра промышленности Василий Осьмаков призвал металлургические компании России уменьшить потребление кислорода для увеличения его поставок в больницы.