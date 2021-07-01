Металлургов призвали экономить кислород ради больниц

Первый замминистра промышленности Василий Осьмаков призвал металлургические компании России уменьшить потребление кислорода для увеличения его поставок в больницы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Минпромторг также попросил традиционных производителей технических и медицинских газов, металлургические компании в ближайшее время предоставить данные об уровне производства и потребления. Как уточняется, данные обращения связаны с ростом числа заболевших коронавирусом.

Отмечается, что некоторые представители отрасли уже согласились снизить потребление и аварийные запасы кислорода, а также перенаправить его региональным системам здравоохранения. Для производства медицинского кислорода необходимо получить соответствующую лицензию, ряд компаний готовы сделать это и нарастить производство.

Напомним, Минпромторг уже обращался к металлургам за помощью осенью 2020 года. Тогда около 20 регионов сообщили о проблемах с наличием медицинского кислорода.