Свищевая щель стала причиной аварии на кислородной трубе во Владикавказе

Свищевую щель обнаружили на кислородной трубе в больнице во Владикавказе, где из-за аварии погибли девять пациентов. Кусок трубы приобщён к делу, внешнего воздействия на трубу не было, заявил в эфире «России 24» врио главы региона Сергей Меняйло.

Да, у меня вырезка из этой трубы, она из нержавейки. Мы её сегодня осматривали, и она приобщена к материалам дела. Там нет ржавчины, и она толстостенная. Сейчас будем проводить соответствующую экспертизу, посмотреть, почему произошёл — там труба не порвана была в разные стороны, то есть не разрыв, а свищевая щель, — пояснил врио главы республики.

Меняйло уточнил, что трубу никто не сверлил и внешнего воздействия на неё не было.

Известно, что в больнице, где произошло ЧП, в 2012 году проводилась реконструкция. Кислородный подвод был сделан в рамках борьбы с коронавирусом.

В 2012 году была реконструкция, и при подготовке к борьбе с ковидом в конце 2019-го — начале 2020 года здесь был сделан в том числе и подвод кислорода, потому что больница сама по себе переведена на ковид, — пояснил Меняйло.

Сейчас в больнице устанавливают новую трубу для подачи кислорода.

Ранее правительство республики сообщило о снижении давления подачи кислорода в больнице Владикавказа, где из-за аварии погибли девять человек. Сейчас подключены все резервные системы, пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем.