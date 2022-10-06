«Сталина не хватает»: о чём говорят в чатах для жён мобилизованных В соцсетях появились десятки онлайн-площадок, где общаются супруги получивших повестки резервистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборный пункт военного комиссариата

В Telegram и других мессенджерах появились чаты жён мобилизованных. Такие площадки для общения появляются в разных регионах, там сидят не только супруги призванных в воинские части россиян, и обсуждают они далеко не только судьбы своих близких, получивших повестки. О проблемах связанных с происходящим и об отношении к нему — в подборке диалогов собранной NEWS.ru. Имена участников переписки изменены.

Ленобласть: подписи нет — до свидания

Жёны призывников Ленинградской области обсуждают вторжение в чат, предположительно, украинских диверсанток, которые пишут там нечто их сильно раздражающее. Что именно — неизвестно, администраторы потёрли провокационные сообщения и продолжают беседовать. Плавно их разговоры перетекают на тему детей, быта и заканчиваются повестками.

Вероника — Надежде: Расскажи, пожалуйста, поподробнее [о занятии благотворительностью]. Может, чем-то смогу помочь. Я просто вещи все свои, мужа, ребёнка обычно обновляю раз в полгода и отвожу всё девочке, которая тоже занимается благотворительностью. Она в детдома отдаёт и взрослые ещё куда-то, не помню, если честно. Просто, если правда нужна помощь и смогу чем-то помочь, то я с удовольствием.

Надежда: Я в организации волонтёр... В принципе у нас многодетные и малоимущие там все. А ещё помогают беженцам. Но, честно говоря, беженцам помощи больше, чем мамочкам в сложной ситуации, я тоже свои вещи отдаю семьям, у которых совсем плохо. Плюс продуктовая помощь всем даётся от «Руси» (видимо, название организации. — NEWS.ru). Сейчас много девчонок открывают сборы военным...

Виктория: Девочки, подскажите, пожалуйста, если повестку кинули в ящик (мужу 37, не служил, не годен был), зачем выдвигают требования типа явиться в военкомат?

Надежда: Бывает, просто для подтверждения личности. А могут и на учения отправить, если докажет, что не пригоден.

Виктория: Поняла. Так он не подпадает под приказ о мобилизации. Какие учения? Просто его в городе сейчас нет, будет через две-три недели. Если не явится в военкомат, чем грозит?

Надежда: Он же расписался в этой повестке? Придёт, сходит. Если не попадает, то просто отметится. Я так слышала.

Виктория: Он нигде не расписывался, в почтовый ящик кинули. По прописке.

Наталья: Тогда этой повестки не существует.

Надежда: Ну да, и я о том же. Подписи нет — до свидания.

Наталья: Девочки, у каждой повестки есть свой индивидуальный номер. Каждая повестка — документ, который выдаётся под роспись. Нет подписи — документ недействителен.

Виктория — Наталье: Вот и я так думаю.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru Повестка в военкомат

Крым: карты нужно оставлять семье

Жёны мобилизованных в Крыму постят отрывки недавнего выступления Путина, обсуждают «растрогавшегося» Кадырова и параллельно — специфику рекрутства в регионе. Одна из пользовательниц постит выдержки из слов президента о том, что мобилизации подлежат в первую очередь те, кто уже служил в армии. Потом она удивляется, что в республике якобы действуют по-другому, но в итоге всех успокаивает человек, представившийся солдатом.

Ирина: Ни одного не служившего, но годного, в запасе, не отпустили домой. Муж не служил по причине забывчивости военкомата, а не по состоянию здоровья. Поэтому все основания его мобилизовать. Я везде спрашивала — и на горячих линиях, и в военкомате у комиссара. Не имеет значения, служил/не служил... Призывают всех, кто в запасе. Моему мужу пришлось в 2016 году пойти в военкомат по листку получить военный билет — это было требование работодателя. В военкомате придумали мужу военную специальность, приклеили мобилизационный листочек, взяли в запас. В военном билете написали «не служил». Возвращают только тех, кто не подходит по возрасту — это сержанты и рядовые старше 50 лет, многодетные [отцы] четырёх и более детей и по состоянию здоровья.

Ольга: Сейчас чёрт ногу сломит в этом мобилизационном призыве, хватают, потом отправляют назад, многие не разбираются, многих бы поувольнять вообще за такое. Но как говорят, что проходят подготовку и будут бросать их на защищённые территории. Воевать они не будут, на передовую их не пошлют. Это 100%. Сейчас уже эти хорошо по шапке получили и сейчас это всё жёстко, я очень на это надеюсь. Но и тем не менее во многих областях, городах, конечно, происходит... Нужна крепкая рука.

Ирина: Вот с чем пришлось столкнуться.

Муж отдал мне банковскую карту. Однако мы столкнулись с проблемой: я проверяла счёт, и банкомат зажевал карту. Сим-карта мужа сломалась, к смартфону пока доступа нет — он в пути, то есть приложения нет. Муж с проблемой обратился к командиру, вопрос решили — выдали новую карту там другого банка. Только семья пока без денег. Мы даже не можем проверить, пришли ли 200 тысяч. Муж говорит, что ребята получили уже многие.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации

Хорошо, что отдел кадров на работе мужа адекватный. В повестке мужу была допущена ошибка военкомата — внесённые сведения работодателя не внесли, поэтому осталось старое название компании. Учитывая, что закон о приостановлении трудовых договоров был принят только через три дня после мобилизации мужа, они могли его уволить в первый же день. Слава богу, на работе подождали и не уволили, а теперь разбираются с военкоматом, чтобы исправить название фирмы в повестке. Как это будут делать? Не знаю.

Таким образом, отсюда вывод или совет: при мобилизации смартфоны, карты, пароли нужно оставлять семье. Проверяйте информацию в повестке, вовремя исправляйте сведения. Лучше оформить кредитные каникулы — это можно сделать жене. Провожая мужа, лучше всего сделать доверенность нотариальную для защиты его интересов здесь, в тылу.

Ольга: Спасибо за дельные советы! И вам скорейшего разрешения проблемы. В такое время живем, всё не предугадаешь.

(Ольга присылает ссылку на заявление депутата Госдумы Андрея Гурулёва об исчезновении 1,5 млн комплектов российской военной формы.)

Ирина: М-да, куда же все пропало... Сталина не хватает на таких!

Ольга: У меня нет слов. Закипаю, как чайник (огромное количество смайликов, означающих ярость и гнев. — NEWS).

Ирина: Я вообще на нервах! Как наши мужья там будут?

Ольга: И чем воевать?..

Ирина: Слов нет! Надеюсь, не с лопатами в бой пройдут! [Глава Крыма Сергей] Аксёнов вроде что-то нашим закупил. Каски и что-то ещё... Пока у наших в Крыму всё необходимое есть. Но всё равно для комфорта я много докупаю.

Иван Бортник: Я военнослужащий. Год назад заключил контракт. По одежде скажу — проблем не было и сейчас одевают хорошо. Летнее и зимнее, всего достаточно. Служу в Перевальном.

Ольга: Спасибо, Иван, успокоили крымских женщин.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Выдача обмундирования во временном пункте мобилизации

ХМАО — Воронежу: делаем глубокий вдох и выдох

Жёны мобилизованных в ХМАО ведут своё чат в основном в чистках от сомнительных на их взгляд юзеров. Периодически администраторы перебрасываются словами, а иногда к ним приходят рассказывать о реальных проблемах люди из других субъектов.

Администраторы Яна и Валерия начали один из дней с расчистки чата и удаления «сомнительных» участников, а затем интересуются, будут ли призывать женщин.

Валерия: Я удалила всех, кто с сомнительными никами, так как начались атаки спама. Есть информация о других участниках, отправляющих спам. Пишите, буду удалять.

Яна: Я думаю, мужчин тоже стоит удалять? Как считаете? Или не надо?

Валерия: Пока не буду. Они вроде не мешают, потом посмотрим. Если будут жалобы — удалю.

(Яна присылает ссылку на обещание Сергея Шойгу о том, что женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации.)

Роман: Про мобилизацию тоже так говорили, так что милые дамы, не расслабляйтесь.

Мария: Вообще, женщин всегда призывают в третью волну. Первая и вторая идут по желанию, либо при нехватке медиков.

Зинаида: Дорогие участницы, от сына неделю нет никаких вестей. Я не знаю, что делать. Дозвониться по горячей линии не могу — или занято, или не отвечают. Помогите! Что делать?

Мария: Первое, что нужно делать, — это не паниковать. Нужно узнать, где он — в части, либо уже уехал «за ленточку». Это первый момент, а дальше уже думать... Тем более неделя — это не настолько большой срок.

Зинаида: В том-то и дело, я не знаю, где он. Был призван из Воронежа, находился в Валуйках. Потом пропала связь, не знаю даже, куда его направили.

Мария: Всё, делаем глубокий вдох и выдох. Если вы говорите, что он из части выезжал с Валуек, то я могу вам дать номер командира части. Паниковать не стоит, если он уехал «за ленточку», связи там нет от слова «сосем». Начальника части телефон сейчас дам, и если ваш сын действительно оттуда уезжал, то человек вам может помочь.