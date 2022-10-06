В Telegram и других мессенджерах появились чаты жён мобилизованных. Такие площадки для общения появляются в разных регионах, там сидят не только супруги призванных в воинские части россиян, и обсуждают они далеко не только судьбы своих близких, получивших повестки. О проблемах связанных с происходящим и об отношении к нему — в подборке диалогов собранной NEWS.ru. Имена участников переписки изменены.
Ленобласть: подписи нет — до свидания
Жёны призывников Ленинградской области обсуждают вторжение в чат, предположительно, украинских диверсанток, которые пишут там нечто их сильно раздражающее. Что именно — неизвестно, администраторы потёрли провокационные сообщения и продолжают беседовать. Плавно их разговоры перетекают на тему детей, быта и заканчиваются повестками.
Вероника — Надежде: Расскажи, пожалуйста, поподробнее [о занятии благотворительностью]. Может, чем-то смогу помочь. Я просто вещи все свои, мужа, ребёнка обычно обновляю раз в полгода и отвожу всё девочке, которая тоже занимается благотворительностью. Она в детдома отдаёт и взрослые ещё куда-то, не помню, если честно. Просто, если правда нужна помощь и смогу чем-то помочь, то я с удовольствием.
Надежда: Я в организации волонтёр... В принципе у нас многодетные и малоимущие там все. А ещё помогают беженцам. Но, честно говоря, беженцам помощи больше, чем мамочкам в сложной ситуации, я тоже свои вещи отдаю семьям, у которых совсем плохо. Плюс продуктовая помощь всем даётся от «Руси» (видимо, название организации. — NEWS.ru). Сейчас много девчонок открывают сборы военным...
Виктория: Девочки, подскажите, пожалуйста, если повестку кинули в ящик (мужу 37, не служил, не годен был), зачем выдвигают требования типа явиться в военкомат?
Надежда: Бывает, просто для подтверждения личности. А могут и на учения отправить, если докажет, что не пригоден.
Виктория: Поняла. Так он не подпадает под приказ о мобилизации. Какие учения? Просто его в городе сейчас нет, будет через две-три недели. Если не явится в военкомат, чем грозит?
Надежда: Он же расписался в этой повестке? Придёт, сходит. Если не попадает, то просто отметится. Я так слышала.
Виктория: Он нигде не расписывался, в почтовый ящик кинули. По прописке.
Наталья: Тогда этой повестки не существует.
Надежда: Ну да, и я о том же. Подписи нет — до свидания.
Наталья: Девочки, у каждой повестки есть свой индивидуальный номер. Каждая повестка — документ, который выдаётся под роспись. Нет подписи — документ недействителен.
Виктория — Наталье: Вот и я так думаю.
Крым: карты нужно оставлять семье
Жёны мобилизованных в Крыму постят отрывки недавнего выступления Путина, обсуждают «растрогавшегося» Кадырова и параллельно — специфику рекрутства в регионе. Одна из пользовательниц постит выдержки из слов президента о том, что мобилизации подлежат в первую очередь те, кто уже служил в армии. Потом она удивляется, что в республике якобы действуют по-другому, но в итоге всех успокаивает человек, представившийся солдатом.
Ирина: Ни одного не служившего, но годного, в запасе, не отпустили домой. Муж не служил по причине забывчивости военкомата, а не по состоянию здоровья. Поэтому все основания его мобилизовать. Я везде спрашивала — и на горячих линиях, и в военкомате у комиссара. Не имеет значения, служил/не служил... Призывают всех, кто в запасе. Моему мужу пришлось в 2016 году пойти в военкомат по листку получить военный билет — это было требование работодателя. В военкомате придумали мужу военную специальность, приклеили мобилизационный листочек, взяли в запас. В военном билете написали «не служил». Возвращают только тех, кто не подходит по возрасту — это сержанты и рядовые старше 50 лет, многодетные [отцы] четырёх и более детей и по состоянию здоровья.
Ольга: Сейчас чёрт ногу сломит в этом мобилизационном призыве, хватают, потом отправляют назад, многие не разбираются, многих бы поувольнять вообще за такое. Но как говорят, что проходят подготовку и будут бросать их на защищённые территории. Воевать они не будут, на передовую их не пошлют. Это 100%. Сейчас уже эти хорошо по шапке получили и сейчас это всё жёстко, я очень на это надеюсь. Но и тем не менее во многих областях, городах, конечно, происходит... Нужна крепкая рука.
Ирина: Вот с чем пришлось столкнуться.
Муж отдал мне банковскую карту. Однако мы столкнулись с проблемой: я проверяла счёт, и банкомат зажевал карту. Сим-карта мужа сломалась, к смартфону пока доступа нет — он в пути, то есть приложения нет. Муж с проблемой обратился к командиру, вопрос решили — выдали новую карту там другого банка. Только семья пока без денег. Мы даже не можем проверить, пришли ли 200 тысяч. Муж говорит, что ребята получили уже многие.
Хорошо, что отдел кадров на работе мужа адекватный. В повестке мужу была допущена ошибка военкомата — внесённые сведения работодателя не внесли, поэтому осталось старое название компании. Учитывая, что закон о приостановлении трудовых договоров был принят только через три дня после мобилизации мужа, они могли его уволить в первый же день. Слава богу, на работе подождали и не уволили, а теперь разбираются с военкоматом, чтобы исправить название фирмы в повестке. Как это будут делать? Не знаю.
Таким образом, отсюда вывод или совет: при мобилизации смартфоны, карты, пароли нужно оставлять семье. Проверяйте информацию в повестке, вовремя исправляйте сведения. Лучше оформить кредитные каникулы — это можно сделать жене. Провожая мужа, лучше всего сделать доверенность нотариальную для защиты его интересов здесь, в тылу.
Ольга: Спасибо за дельные советы! И вам скорейшего разрешения проблемы. В такое время живем, всё не предугадаешь.
(Ольга присылает ссылку на заявление депутата Госдумы Андрея Гурулёва об исчезновении 1,5 млн комплектов российской военной формы.)
Ирина: М-да, куда же все пропало... Сталина не хватает на таких!
Ольга: У меня нет слов. Закипаю, как чайник (огромное количество смайликов, означающих ярость и гнев. — NEWS).
Ирина: Я вообще на нервах! Как наши мужья там будут?
Ольга: И чем воевать?..
Ирина: Слов нет! Надеюсь, не с лопатами в бой пройдут! [Глава Крыма Сергей] Аксёнов вроде что-то нашим закупил. Каски и что-то ещё... Пока у наших в Крыму всё необходимое есть. Но всё равно для комфорта я много докупаю.
Иван Бортник: Я военнослужащий. Год назад заключил контракт. По одежде скажу — проблем не было и сейчас одевают хорошо. Летнее и зимнее, всего достаточно. Служу в Перевальном.
Ольга: Спасибо, Иван, успокоили крымских женщин.
ХМАО — Воронежу: делаем глубокий вдох и выдох
Жёны мобилизованных в ХМАО ведут своё чат в основном в чистках от сомнительных на их взгляд юзеров. Периодически администраторы перебрасываются словами, а иногда к ним приходят рассказывать о реальных проблемах люди из других субъектов.
Администраторы Яна и Валерия начали один из дней с расчистки чата и удаления «сомнительных» участников, а затем интересуются, будут ли призывать женщин.
Валерия: Я удалила всех, кто с сомнительными никами, так как начались атаки спама. Есть информация о других участниках, отправляющих спам. Пишите, буду удалять.
Яна: Я думаю, мужчин тоже стоит удалять? Как считаете? Или не надо?
Валерия: Пока не буду. Они вроде не мешают, потом посмотрим. Если будут жалобы — удалю.
(Яна присылает ссылку на обещание Сергея Шойгу о том, что женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации.)
Роман: Про мобилизацию тоже так говорили, так что милые дамы, не расслабляйтесь.
Мария: Вообще, женщин всегда призывают в третью волну. Первая и вторая идут по желанию, либо при нехватке медиков.
Зинаида: Дорогие участницы, от сына неделю нет никаких вестей. Я не знаю, что делать. Дозвониться по горячей линии не могу — или занято, или не отвечают. Помогите! Что делать?
Мария: Первое, что нужно делать, — это не паниковать. Нужно узнать, где он — в части, либо уже уехал «за ленточку». Это первый момент, а дальше уже думать... Тем более неделя — это не настолько большой срок.
Зинаида: В том-то и дело, я не знаю, где он. Был призван из Воронежа, находился в Валуйках. Потом пропала связь, не знаю даже, куда его направили.
Мария: Всё, делаем глубокий вдох и выдох. Если вы говорите, что он из части выезжал с Валуек, то я могу вам дать номер командира части. Паниковать не стоит, если он уехал «за ленточку», связи там нет от слова «сосем». Начальника части телефон сейчас дам, и если ваш сын действительно оттуда уезжал, то человек вам может помочь.