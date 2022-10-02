«Куда делись 1,5 млн комплектов?»: генерал возмутился нехваткой формы Генерал-лейтенант Гурулев возмутился пропажей формы для военнослужащих

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Выдача обмундирования на временном пункте мобилизации

Генерал-лейтенант в отставке и депутат Госдумы Андрей Гурулев возмутился пропажей обмундирования для военнослужащих, поскольку, по его словам, в пунктах приема личного состава хранилось 1,5 млн комплектов, а сейчас форма куда-то «испарилась». В своем Telegram-канале он подчеркнул, что нехватку формы по какой-то причине никто объяснить не может.

Генерал добавил, что пункты приема личного состава надо укомплектовать на будущее уже сейчас, чтобы была возможность принимать в них людей «спокойно».

Мне до сих пор непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов, которые хранились на пунктах приема личного состава. Откуда проблемы с формой, еще с чем-то? Это никто никак не собирается объяснить! — написал Гурулев.

Он также выделил проблему обратной связи по спецоперации на Украине. По его словам, информацию из зоны конфликта доносит только представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, поэтому ее никто не воспринимает. Гурулев убежден, что к этому вопросу нужно подходить иначе.

Проблемы с обратной связью? Если мы одну говорящую голову поставили на все МО, то чего ждать? Предоставляемую таким образом информацию никто не воспринимает, — добавил он.

Об ажиотаже на рынке военной амуниции и о том, как ретейлеры завысили цены, ранее писал NEWS.ru. В некоторых военторгах признались, что у них «кончилось буквально всё», а ФАС тем временем проверяет обоснованность изменения стоимости продукции.