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18 июля 2025 в 21:33

Власти одной страны заблокировали Telegram

Annapurna Post: непальское руководство заблокировало Telegram из-за преступности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Непала приняли решение о блокировке доступа к популярному мессенджеру Telegram на территории государства, сообщили журналисты местного издания Annapurna Post со ссылкой на Управление электросвязи страны. Руководство страны предприняло подобные меры из-за роста преступности, связанной с сервисом.

Согласно предоставленной информации, мошенники зачастую прибегают к использованию мессенджера в рамках преступных схем. Кроме того, в ведомстве предполагают, что злоумышленники отмывают деньги с помощью Telegram.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предположил, что Telegram не попадет в перечень программного обеспечения из недружественных государств. Если руководство мессенджера будет следовать российскому законодательству, то сервису не грозит подобная участь, подчеркнул он.

До этого в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций отметили, что вопрос об открытии представительства Telegram в РФ нужно задавать руководству мессенджера.

Непал
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преступность
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