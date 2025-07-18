Власти одной страны заблокировали Telegram

Власти Непала приняли решение о блокировке доступа к популярному мессенджеру Telegram на территории государства, сообщили журналисты местного издания Annapurna Post со ссылкой на Управление электросвязи страны. Руководство страны предприняло подобные меры из-за роста преступности, связанной с сервисом.

Согласно предоставленной информации, мошенники зачастую прибегают к использованию мессенджера в рамках преступных схем. Кроме того, в ведомстве предполагают, что злоумышленники отмывают деньги с помощью Telegram.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предположил, что Telegram не попадет в перечень программного обеспечения из недружественных государств. Если руководство мессенджера будет следовать российскому законодательству, то сервису не грозит подобная участь, подчеркнул он.

До этого в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций отметили, что вопрос об открытии представительства Telegram в РФ нужно задавать руководству мессенджера.