В РКН отреагировали на слухи об открытии представительства Telegram в РФ

В РКН отреагировали на слухи об открытии представительства Telegram в РФ В РКН отреагировали на слухи об открытии представительства Telegram в РФ

По вопросу открытия представительства Telegram в России следует обращаться непосредственно к руководству мессенджера, заявили NEWS.ru в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Так в ведомстве ответили на слухи, что иностранный мессенджер поддался российскому закону о «приземлении».

По этому вопросу следует обращаться к Telegram, — пояснили в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что регистрация представительства Telegram в России находится в стадии согласования. Закон о «приземлении» вступил в силу 1 января 2022 года. Он обязывает иностранные организации открывать свои представительства в России. К настоящему моменту Telegram выполнил два ключевых условия: зарегистрировал личный кабинет на сайте РКН и добавил на платформу электронную форму для обратной связи.

До этого стало известно, что платформа Twitch оштрафована в России на общую сумму 69,7 млн рублей. Владельцы соцсети их не выплатили, уклоняясь от обязательств. С 2022 года к компании применяют меры из-за несоблюдения «Закона о приземлении».