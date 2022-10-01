Шойгу рассказал, будут ли призывать женщин при частичной мобилизации Шойгу: женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будут, заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. По его словам, этого не было и нет в планах на будущее, передает РИА Новости.

Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин, — сказал Шойгу.

Шойгу также отметил, что студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, не будут призывать в ходе частичной мобилизации. По его словам, дополнения в указ будут внесены уже в ближайшее время.

Ранее представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что женщины-медработники могут быть мобилизованы для участия в спецоперации на Украине. Однако, по его словам, потребность в таких специалистах минимальна.

Частичную мобилизацию в России 21 сентября объявил президент страны Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу в свою очередь сказал, что власти планируют призвать 300 тысяч резервистов, имеющих опыт службы в армии и военную специальность. По его словам, это число составляет 1% мобилизационного ресурса страны.