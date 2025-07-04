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04 июля 2025 в 10:15

Срочно на грядку! Эти овощи можно сажать и в июле — растут быстрее сорняков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Даже если вы опоздали с весенними посадками, в разгар лета можно смело посадить скороспелые и жароустойчивые культуры, которые успеют дать урожай до заморозков. Рассказываем, какие овощи можно сажать в июле — растут быстрее сорняков.

Идеальный выбор — редис сортов «18 дней» или «Французский завтрак», который созревает за 3 недели и хорошо переносит летнюю жару при регулярном поливе. Листовые салаты (рукола, шпинат, кресс-салат) порадуют свежей зеленью уже через 2-3 недели после посева, особенно если посадить их в полутени.

Свеклу и морковь для осеннего потребления можно сеять до середины июля, выбирая раннеспелые сорта типа «Бордо» или «Нантская». Кабачки и цукини, посаженные в начале июля, дадут урожай уже через 40–50 дней, главное — обеспечить им обильный полив.

Пекинская капуста сортов «Хибинская» или «Ча-ча» прекрасно растет при летнем посеве и не стрелкуется. Не забудьте про пряные травы — укроп, кинзу и базилик можно подсевать все лето каждые 2 недели для постоянного урожая. Так что пора срочно на грядку!

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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