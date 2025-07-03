Беру кабачок и картошку — легкий ужин без жарки и возни. Даже мяса не надо!

Беру кабачок и картошку — легкий ужин без жарки и возни. Даже мяса не надо!

Запеченные кабачки с картошкой — легкий ужин без хлопот! Когда хочется чего-то простого, но вкусного, этот рецепт становится настоящим спасением. Всего два основных ингредиента — сочный молодой кабачок и ароматная картошка — превращаются в сытное блюдо с хрустящей корочкой и нежной серединкой. А специи и сыр делают вкус по-настоящему насыщенным!

Кабачок (350 г) и 2 картофелины тщательно моем. Нарезаем кружочками толщиной около 0,5 см — важно, чтобы все кусочки были примерно одинаковыми для равномерного запекания. Выкладываем в миску, добавляем 2 ст. л. растительного масла, 0,5 ч. л. хмели-сунели, 0,5 ч. л. паприки, соль и смесь перцев по вкусу. Аккуратно перемешиваем руками, чтобы каждый кружочек покрылся ароматной смесью.

Раскладываем овощи на противне в один слой — можно выложить их «чешуйкой», слегка перекрывая друг друга. Отправляем в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут. Затем достаем, смазываем кружочки 2 ст. л. сметаны (она даст приятную кислинку) и посыпаем 50 г тертого сыра. Возвращаем в духовку еще на 10 минут — сыр должен расплавиться и слегка подрумяниться.

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