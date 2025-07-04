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04 июля 2025 в 06:48

Всего одна лиана преобразит дачу до неузнаваемости: защищает от пыли и шума

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Всего одна лиана преобразит вашу дачу до неузнаваемости! Девичий виноград — это настоящая находка участка, сочетающая в себе потрясающую декоративность с удивительной неприхотливостью.

Эта быстрорастущая лиана способна за 2-3 сезона полностью оплести забор, стену дома или беседку, создавая живую зеленую ширму высотой до 15–20 метров. Главное преимущество растения — его фантастическая морозостойкость (выдерживает до -35 °C) и способность расти практически на любых почвах, солнце или в глубокой тени.

Девичий виноград не требует особого ухода: достаточно поливать его раз в неделю в засуху и изредка подрезать слишком длинные плети. Осенью листья превращаются в огненно-красный, пурпурный и желтый калейдоскоп, делая участок невероятно живописным.

Растение отлично защищает от пыли, шума и посторонних глаз, а еще создает благоприятный микроклимат, понижая температуру у стен построек летом. Посадив его один раз, вы на десятилетия получите идеальное украшение участка, не требующее особых хлопот!

Ранее был назван многолетник, который отпугивает тлю и других вредных насекомых.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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