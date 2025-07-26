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26 июля 2025 в 13:44

Соус песто: взрыв вкуса или просто зелёное чудо — готовим дома!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свежий базилик наконец появился в продаже, и самое время освоить классический итальянский соус песто. Его яркий аромат и насыщенный вкус сделают любое блюдо настоящим праздником.

Ингредиенты

  • Зелёный базилик (листья без стеблей) — 30 г
  • Петрушка (листья без стеблей) — 10 г
  • Пармезан — 40–50 г
  • Кедровые орехи — 40 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Морская соль крупного помола — 2/3 ч.л.
  • Оливковое масло первого холодного отжима — 80–100 мл
  • Белый винный уксус (по желанию) — 1 ч.л.

Как приготовить соус песто

  1. Очистите чеснок и растирайте с морской солью в керамической ступке деревянным пестиком до однородной пасты.
  2. На сухой раскалённой сковороде прокалите кедровые орехи 1–2 минуты, постоянно помешивая, чтобы они не подгорели и дали аромат.
  3. Натереть пармезан на мелкой тёрке.
  4. Вымойте и обсушите базилик и петрушку, используйте только листья, нарежьте их мелко. Оптимальное соотношение – 3:1 в пользу базилика.
  5. В чаше блендера на низкой скорости, используя импульсный режим, взбейте зелень с чесночной пастой и орехами, постепенно добавляя масло. Это важно, чтобы соус не перегрелся и сохранил свежий вкус.
  6. Когда масса станет однородной и пастообразной, добавьте пармезан и взбейте ещё 10-15 секунд.
  7. По желанию добавьте винный уксус для лёгкой пикантности, особенно если соус планируется использовать в закусках.

Советы и идеи для подачи:

Соус песто отлично сочетается с помидорами и мягкими сырами — адыгейским или моцареллой. Используйте его для пиццы, запечённых овощей, рыбы или птицы — он придаст блюдам свежий и насыщенный вкус.

Храните песто в холодильнике до 5 дней — со временем он немного загустеет, но вкус останется ярким.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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