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08 июля 2025 в 11:30

Киноа с индейкой: когда хочется и вкусно, и полезно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Устала от привычных гарниров? Попробуй это простое и сытное блюдо – киноа с индейкой! Оно идеально подойдет для семейного ужина или полезного перекуса.

Все готовится в одной сковороде – минимум посуды, максимум вкуса. Лук придает аромат, а нежная индейка отлично сочетается с легкой горчинкой киноа. По желанию можно добавить морковь или грибы – будет еще вкуснее!

Ингредиенты: киноа – 100 г, филе индейки – 300 г, луковица – 1 шт., масло сливочное – 10 г, соль и специи – по вкусу.

Индейку нарезаем соломкой и обжариваем на сливочном масле. Добавляем лук, через 5 минут – промытую киноа. Заливаем водой (1:1), солим, перчим и тушим под крышкой 20–30 минут. Подаем горячим с зеленью – просто, вкусно и полезно!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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