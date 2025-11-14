Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Солим селедочку сами — нежнейшая рыбка, которая тает во рту: больше не захотите магазинную — рассол готовится проще простого

Солим селедочку сами — нежнейшая рыбка, которая тает во рту: больше не захотите магазинную — рассол готовится проще простого. Хотите приготовить идеальную малосольную селедку, которую не стыдно подать на праздничный стол? Этот проверенный рецепт раскроет вам все секреты правильного посола! Рыбка получается настолько нежной и мягкой, что буквально тает во рту, сохраняя при этом свой насыщенный вкус и аромат.

Для начала приготовим рассол: в 2 литрах воды растворите 6 столовых ложек соли и 2 столовые ложки сахара, добавьте несколько лавровых листов и горошин черного перца. Доведите до кипения, затем полностью остудите. Три свежемороженые сельди промойте проточной водой — размораживать их не нужно. Плотно уложите рыбу в трехлитровую банку, залейте холодным рассолом и уберите в холодильник. Уже через три дня вы получите малосольную селедку идельной степени просолки. Если любите более соленый вариант — оставьте еще на 1-2 дня. Готовую рыбку можно подавать с луком и растительным маслом или использовать для приготовления салатов и закусок!

