Соленые огурцы холодным способом — 100% хруста: рецепт на 3-литровую банку

Соленые огурцы, приготовленные холодным способом, не размокают. Они получаются умеренно солеными, с легкой кислинкой естественного брожения и сохраняют яркий зеленый цвет и 100% хруста.

Рецепт на 3-литровую банку: отберите 2 кг мелких крепких огурцов, замочите их на 2 часа в ледяной воде. В банку уложите зонтик укропа, 5 зубчиков чеснока, 5 листьев черной смородины, 3 листа хрена, 10 горошин душистого перца. Плотно заполните банку огурцами вертикально. Приготовьте рассол: на 1,5 л холодной кипяченой воды 2 ст. л. крупной соли (не йодированной). Залейте огурцы, сверху положите груз, оставьте при 18-22°C на 3 дня. Снимите пену, закройте капроновой крышкой и уберите в холод.

Через 2 недели огурчики готовы — они сохраняют хруст до весны. Отличная закуска к любым блюдам.

