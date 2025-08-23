Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 11:15

Соленые огурцы холодным способом — 100% хруста: рецепт на 3-литровую банку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соленые огурцы, приготовленные холодным способом, не размокают. Они получаются умеренно солеными, с легкой кислинкой естественного брожения и сохраняют яркий зеленый цвет и 100% хруста.

Рецепт на 3-литровую банку: отберите 2 кг мелких крепких огурцов, замочите их на 2 часа в ледяной воде. В банку уложите зонтик укропа, 5 зубчиков чеснока, 5 листьев черной смородины, 3 листа хрена, 10 горошин душистого перца. Плотно заполните банку огурцами вертикально. Приготовьте рассол: на 1,5 л холодной кипяченой воды 2 ст. л. крупной соли (не йодированной). Залейте огурцы, сверху положите груз, оставьте при 18-22°C на 3 дня. Снимите пену, закройте капроновой крышкой и уберите в холод.

Через 2 недели огурчики готовы — они сохраняют хруст до весны. Отличная закуска к любым блюдам.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Аленка» из свеклы и перца: ароматная закуска к зимнему столу.

огурцы
рецепты
соленья
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
