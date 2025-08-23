Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025

Соленый чеснок по-деревенски: сохраняет сочность и аромат всю зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соленый чеснок по-деревенски — это пикантная закуска, где резкость свежего чеснока сменяется нежной солоноватостью с пряными нотками. Головки сохраняют форму, но становятся сочными и легко разделяются на зубчики.

Для засолки отберите 10 молодых плотных головок чеснока (лучше с фиолетовой кожурой), очистите от верхних чешуек, оставив донце целым. В стерильные банки уложите чеснок, перекладывая листьями смородины, зонтиками укропа и зернами горчицы (1 ч. л.). Приготовьте рассол: на 1 л воды 100 г соли (крупной, без йода), доведите до кипения, остудите до комнатной температуры. Залейте чеснок холодным рассолом, сверху положите груз, накройте марлей. Оставьте при 20–22 °C на 5 дней, затем перенесите в холод.

Через 3 недели чеснок готов — он идеален к мясу, супам или как самостоятельная закуска. Сохраняет сочность и аромат всю зиму.

Ранее стало известно, как приготовить лечо на раз-два: рецепт на 1 кг перцев и полкило помидоров.

чеснок
рецепты
соленья
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
