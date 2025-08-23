Готовьте сразу тоннами! Эта баклажанная закуска зимой улетает первой! Эти баклажаны — главный кулинарный аргумент в пользу домашних заготовок. Их насыщенный, яркий вкус преображает любое блюдо: от простой пасты до печеного картофеля.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 кг

Помидоры — 600 г

Перец сладкий — 600 г

Чеснок — 1–2 головки

Перец острый — 1–2 шт.

Масло растительное — 100 мл

Уксус 9% — 70 мл

Сахар — 150 г

Соль крупная — 2 ст. л.

Приготовление

Баклажаны произвольно, обильно пересыпают солью и оставляют на час для выделения горечи, после чего тщательно промывают под холодной водой и отжимают. Для приготовления томатной заливки помидоры, очищенный чеснок и оба вида перца (сладкий и острый) измельчают в блендере до однородного состояния. Полученную овощную массу переливают в глубокую кастрюлю, добавляют растительное масло, уксус, соль и сахар, тщательно перемешивают и доводят до активного кипения. В кипящий соус аккуратно выкладывают подготовленные баклажаны, уменьшают огонь до среднего и тушат под крышкой в течение 30 минут, периодически осторожно помешивая. Горячую закуску сразу же раскладывают по стерильным банкам, герметично закатывают крышками, переворачивают вверх дном и укутывают теплым одеялом для медленного естественного остывания.

