Эти соленые помидоры не дотягивают до зимы! Не простая закатка, а золотая

23 августа 2025 в 05:30

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти маринованные помидоры не дотягивают до зимы! Не простая закатка, а золотая! Идеальная закуска для истинных гурманов! Эти помидоры с пикантным чесноком и ароматом свежей зелени покорят вас с первой пробы. Яркий, насыщенный вкус и хрустящая текстура делают их желанным гостем на любом столе. Закрывайте несколько банок — до зимы точно не дотянет!

Ингредиенты

  • Помидоры — 1 кг
  • Чеснок — 6 зубчиков
  • Сельдерей — 5–6 веточек
  • Петрушка — небольшой пучок
  • Перец болгарский — 1 шт. (опционально)
  • Соль — 1 ст. л. на 1 л воды
  • Сахар — 4 ст. л. на 1 л воды
  • Уксус 9% — 50 мл
  • Вода — 1 л

Приготовление

  1. Помидоры тщательно вымойте, удалите плодоножки и аккуратно надрежьте крестообразно у основания. В каждый надрез вставьте по тонкому ломтику чеснока. На дно стерилизованных банок уложите часть зелени и нарезанный тонкими полосками болгарский перец. Плотно заполните банки помидорами, перекладывая их оставшейся зеленью. Залейте банки кипятком до верха, накройте крышками и оставьте на 20 минут для прогревания.
  2. Слейте воду обратно в кастрюлю, добавьте соль, сахар и доведите до кипения. Влейте уксус, перемешайте и сразу залейте помидоры кипящим маринадом. Герметично закройте крышками, переверните банки вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Ольга Шмырева
