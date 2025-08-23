Эти соленые помидоры не дотягивают до зимы! Не простая закатка, а золотая

Эти маринованные помидоры не дотягивают до зимы! Не простая закатка, а золотая! Идеальная закуска для истинных гурманов! Эти помидоры с пикантным чесноком и ароматом свежей зелени покорят вас с первой пробы. Яркий, насыщенный вкус и хрустящая текстура делают их желанным гостем на любом столе. Закрывайте несколько банок — до зимы точно не дотянет!

Ингредиенты

Помидоры — 1 кг

Чеснок — 6 зубчиков

Сельдерей — 5–6 веточек

Петрушка — небольшой пучок

Перец болгарский — 1 шт. (опционально)

Соль — 1 ст. л. на 1 л воды

Сахар — 4 ст. л. на 1 л воды

Уксус 9% — 50 мл

Вода — 1 л

Приготовление

Помидоры тщательно вымойте, удалите плодоножки и аккуратно надрежьте крестообразно у основания. В каждый надрез вставьте по тонкому ломтику чеснока. На дно стерилизованных банок уложите часть зелени и нарезанный тонкими полосками болгарский перец. Плотно заполните банки помидорами, перекладывая их оставшейся зеленью. Залейте банки кипятком до верха, накройте крышками и оставьте на 20 минут для прогревания. Слейте воду обратно в кастрюлю, добавьте соль, сахар и доведите до кипения. Влейте уксус, перемешайте и сразу залейте помидоры кипящим маринадом. Герметично закройте крышками, переверните банки вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте.

