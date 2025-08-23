Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Он поднимается на 3 см и не оседает! Пышный омлет из детства

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Он поднимается на 3 см и не оседает! Пышный омлет из детства! Высокий, нежный, с румяной корочкой и воздушной текстурой. Простые ингредиенты, ночная магия превращения в кулинарный шедевр, который вернет вас в беззаботные времена. Идеальный завтрак для всей семьи!

Ингредиенты

  • Яйцо — 6 шт.
  • Молоко — 300 мл
  • Ветчина — по желанию
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте венчиком яйца с молоком и солью до однородности, но без пены — важно не переусердствовать. При желании добавьте мелко нарезанную ветчину, слабосоленую рыбу или зелень. Вылейте смесь в высокую форму для запекания, заполнив ее не менее чем на две трети — это гарантия пышности.
  2. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотисто-коричневой корочки. Не открывайте дверцу первые 20 минут! Достаньте, дайте немного осесть — омлет останется высоким и пористым. Подавайте сразу, пока он теплый и нежный.

Ранее мы готовили сырно-яичные блинчики с помидорами! Идеальный завтрак за 15 минут.

