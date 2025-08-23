Он поднимается на 3 см и не оседает! Пышный омлет из детства

Он поднимается на 3 см и не оседает! Пышный омлет из детства! Высокий, нежный, с румяной корочкой и воздушной текстурой. Простые ингредиенты, ночная магия превращения в кулинарный шедевр, который вернет вас в беззаботные времена. Идеальный завтрак для всей семьи!

Ингредиенты

Яйцо — 6 шт.

Молоко — 300 мл

Ветчина — по желанию

Соль — по вкусу

Приготовление

В глубокой миске взбейте венчиком яйца с молоком и солью до однородности, но без пены — важно не переусердствовать. При желании добавьте мелко нарезанную ветчину, слабосоленую рыбу или зелень. Вылейте смесь в высокую форму для запекания, заполнив ее не менее чем на две трети — это гарантия пышности. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотисто-коричневой корочки. Не открывайте дверцу первые 20 минут! Достаньте, дайте немного осесть — омлет останется высоким и пористым. Подавайте сразу, пока он теплый и нежный.

