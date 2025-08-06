Салат «Аленка» из свеклы и перца: готовим ароматную закуску к зимнему столу

Салат «Аленка» из свеклы и перца: готовим ароматную закуску к зимнему столу

Салат «Аленка» из свеклы, перца и моркови на зиму — вкусное и полезное дополнение к любому столу! Этот витаминный микс сочетает сладость свеклы с пикантностью перца, создавая гармоничный вкус с приятной текстурой.

Для приготовления возьмите 1 кг свеклы, 500 г моркови, 500 г болгарского перца, 3 луковицы, 3 зубчика чеснока. Овощи нарежьте соломкой, лук полукольцами. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте остальные овощи, тушите 30 минут. Затем добавьте 2 ст. л. томатной пасты, 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса 9%, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, специи по вкусу. Проварите еще 15 минут, разложите по стерильным банкам и закатайте.

Храните в прохладном месте — такой салат сохраняет свежесть до весны! Салат получается сочным и слегка пряным — это идеальная ароматная закуска к зимнему столу.

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