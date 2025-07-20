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20 июля 2025 в 22:01

Баклажанная икра «Нежная»: простой рецепт вкуснотищи с кремовой текстурой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажанная икра «Нежная» — это ароматная закуска с кремовой текстурой и насыщенным вкусом, где сладость овощей сочетается с легкой дымной ноткой и пикантностью чеснока. Готовится эта вкуснотища по простому рецепту.

Для приготовления запеките 2 крупных баклажана и 2 болгарских перца в духовке при 200 °C до мягкости (30–40 минут). Очистите от кожицы, мякоть измельчите. Обжарьте 1 луковицу и 2 моркови, добавьте к овощам. Потушите 10 минут, влейте 2 ст. л. томатной пасты, посолите, поперчите. В конце добавьте 3 измельченных зубчика чеснока и зелень.

Эта икра сразу готова к употреблению. Разлейте ее по банкам и храните в холодильнике или закатайте, чтобы насладиться зимой. Баклажанная икра «Нежная» получается с бархатистой текстурой и богатым вкусом — идеальна с черным хлебом или как гарнир!

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баклажаны
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домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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