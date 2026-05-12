Соль в стирке — и вещи как новые: странный лайфхак, который реально спасает одежду

Иногда самый обычный продукт на кухне неожиданно работает лучше дорогих средств. Поваренная соль — как раз из таких помощников: тихо делает стирку эффективнее, а вещи дольше выглядят прилично. И все это без лишней химии и затрат.

Если одежда быстро теряет цвет, достаточно добавить 1–2 столовые ложки соли прямо в барабан. Она помогает закрепить краску в волокнах, особенно у хлопка и льна. Джинсы дольше остаются темными, а футболки не «уходят в серость» после нескольких стирок.

С пятнами тоже можно работать точечно. Например, следы от пота на белых вещах можно замочить в пасте из соли и воды на 15–20 минут, а потом постирать как обычно. Часто этого хватает, чтобы ткань снова стала чище без агрессивных отбеливателей.

Есть еще бонус: соль смягчает воду. Чайная ложка в стирке — и полотенца после сушки уже не «доска», а нормальные, мягкие и пушистые. Кондиционер иногда даже не нужен.

Плюс она помогает убрать запахи, особенно у спортивной одежды. Достаточно ложки в отсек с порошком, и ткань выходит из стирки заметно свежее.

Главное — не переборщить. Одной-двух ложек достаточно, иначе пользы больше не будет. И брать лучше обычную поваренную соль без добавок.

Автор Марина Макарова уже опробовала эти лайфхаки. Вместо ложки можно положить в стиральный барабан теннисный мячик. Он тоже хорошо заменяет кондиционер.

