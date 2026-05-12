Пыль на технике липнет как сумасшедшая — убрала ее хитрым способом и забыла про тряпку

Пыль на бытовой технике появляется быстрее, чем успеваешь закончить уборку. Протерла — и уже через пару часов снова серый налет. Но есть простые бытовые хитрости, которые помогают заметно замедлить это «возвращение».

Первое, что стоит пересмотреть — инструменты. Метелки и сухие веники только поднимают пыль в воздух, а потом она снова садится на технику и мебель. Гораздо лучше работает влажная шерстяная тряпка: она притягивает частички и не дает им разлетаться по комнате. После такой уборки поверхности остаются чистыми дольше.

Еще один простой прием — пройтись по технике бумажным полотенцем. Оно убирает остатки пыли и создает тонкую защитную пленку, из-за которой загрязнения оседают медленнее.

Важно и то, что происходит у входной двери. Прихожая собирает всю уличную грязь, поэтому регулярная влажная уборка там снижает количество пыли во всей квартире.

И неочевидный момент — постельное белье. С ткани постоянно поднимаются микрочастицы, которые разлетаются по дому. Чем чаще стирка, тем меньше пыли оседает на технике.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак. Попробуйте начать уборку с прихожей, чтобы пыль не распространялась, пока вы убираете другие комнаты.

