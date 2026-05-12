День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 11:25

Духовка как после пожара — спасла содой и паром: жир тает сам без химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Духовка быстро покрывается жиром и нагаром, особенно после мяса и выпечки. Тереть ее химией не хочется: запах, риск испортить эмаль и лишние траты. Есть простой способ, который работает мягко и без усилий.

Возьмите жаропрочную миску, налейте воду и добавьте 2–3 ложки соды, перемешайте. Поставьте внутрь духовки на средний уровень и включите нагрев на 150–180 градусов примерно на 30 минут. Вода начнет испаряться, образуя пар, который размягчит весь налет.

После выключения дайте духовке постоять 5–10 минут, чтобы она слегка остыла. Затем протрите стенки, дно и дверцу влажной губкой — грязь будет сходить почти сама. Если остались сложные места, пройдитесь по ним тем же раствором.

Для усиления эффекта можно добавить ложку уксуса — он уберет запахи и поможет справиться с нагаром. В итоге духовка чистая, без царапин и химического шлейфа, а вы не потратили ни силы, ни деньги.

Ранее мы рассказывали, как не разозлить автоинспектора пылью на своем автомобиле.

Проверено редакцией
Общество
советы
домохозяйства
уборка
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны раскрыли, сколько раз ВСУ пытались нарушить перемирие
Российские войска сровняли с землей военные аэродромы ВСУ
Юрист предостерегла от применения креативных фраз при банковских переводах
Российские силы ПВО сбили сотню дронов ВСУ за сутки
Россиянам перекрыли доступ к мухоморам
Психолог ответил, какие признаки указывают на измену
МО сообщило о планах ВС России после завершения режима прекращения огня
В МИД РФ напомнили о предложении Путина к «ядерной пятерке»
Названа дата переговоров Лаврова с главой МИД Индии в Нью-Дели
Появились новые подробности по делу о жестоком убийстве в Москве
Инфекционист объяснила, чем опасен хантавирус
Разведка США проверит американские биолаборатории на Украине
Россиянам рассказали, чем чревато перекладывание вины на ближнего
Врач ответила, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D
Samsung поставила на место Дуа Липу после иска на $15 млн
Бывший инвестор Битмамы угодил за решетку
ОАЭ усилили ПВО после подозрений в обстрелах Ирана
В Роскачестве назвали лучшее время для просьбы о повышении зарплаты
Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 мая: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.