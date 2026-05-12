Духовка как после пожара — спасла содой и паром: жир тает сам без химии

Духовка как после пожара — спасла содой и паром: жир тает сам без химии

Духовка быстро покрывается жиром и нагаром, особенно после мяса и выпечки. Тереть ее химией не хочется: запах, риск испортить эмаль и лишние траты. Есть простой способ, который работает мягко и без усилий.

Возьмите жаропрочную миску, налейте воду и добавьте 2–3 ложки соды, перемешайте. Поставьте внутрь духовки на средний уровень и включите нагрев на 150–180 градусов примерно на 30 минут. Вода начнет испаряться, образуя пар, который размягчит весь налет.

После выключения дайте духовке постоять 5–10 минут, чтобы она слегка остыла. Затем протрите стенки, дно и дверцу влажной губкой — грязь будет сходить почти сама. Если остались сложные места, пройдитесь по ним тем же раствором.

Для усиления эффекта можно добавить ложку уксуса — он уберет запахи и поможет справиться с нагаром. В итоге духовка чистая, без царапин и химического шлейфа, а вы не потратили ни силы, ни деньги.

Ранее мы рассказывали, как не разозлить автоинспектора пылью на своем автомобиле.