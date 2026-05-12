12 мая 2026 в 09:25

Микроволновка как после взрыва — спасла уксусом за 10 минут: жир слез сам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Микроволновка быстро превращается в «липкий кошмар»: брызги, запахи, засохший жир. И все это мы обычно терпим до последнего. Но есть простой способ привести ее в порядок без дорогой химии и долгого трения.

Берем глубокую миску без металла, наливаем стакан воды и полстакана 9% уксуса. Ставим в центр, включаем на максимум на 5–10 минут — раствор должен закипеть и дать много пара. После сигнала не открывайте дверцу сразу: подождите еще 5–10 минут, чтобы пар размягчил грязь.

Дальше все проще, чем кажется. Аккуратно достаем миску, берем влажную губку и протираем стенки, верх и дверцу — налет отходит почти без усилий. Упрямые пятна можно пройти губкой с этим же раствором. В конце вытрите насухо.

Легкий запах уксуса уйдет сам или после протирки водой с каплей лимонного сока. Такой способ занимает минимум времени, а результат — чистая и свежая микроволновка без лишних затрат.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот способ очистки. Если грязь будет плохо оттираться, попробуйте повернуть губку абразивной стороной.

уборка
Марина Макарова
