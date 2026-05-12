Фу, потолок в пятнах как после потопа — спасла за вечер: без мастеров и лишних трат

Белый потолок легко теряет вид после затопления: появляются желтые разводы и темные пятна, будто ремонт давно забросили. Но спешить с побелкой и вызовом мастера не обязательно — есть простые домашние способы, которые реально работают.

Если пятна свежие или не слишком яркие, выручит обычная белизна. Наденьте перчатки, смочите губку и щедро обработайте загрязненный участок. Не жалейте средства — пятно должно хорошо пропитаться. Оставьте на 5 минут, затем повторите еще два раза с паузами. После третьего нанесения дайте потолку высохнуть и оцените результат.

Когда разводы старые и упрямые, поможет маскировка. Важно: обычная водоэмульсионка не справится — пятна проявятся снова. Сначала нанесите тонкий слой масляной эмали и дождитесь полного высыхания. Она создаст барьер. Затем покройте участок потолочной краской. В итоге поверхность снова станет ровной и чистой, без намека на прежние следы.

Автор Марина Макарова уже попробовала эти способы уборки. Губку необязательно смачивать водой, ведь так белизна будет более концентрированной, а значит лучше справится с пятном.

