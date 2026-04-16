Тараканы — настоящая беда для любой квартиры. Эти насекомые удивительно живучи, быстро размножаются и могут долгое время обходиться без еды, прячась в самых недоступных местах. Бороться с ними трудно, но можно. Главное — подойти к делу комплексно и набраться терпения. Не существует волшебного средства, которое решит проблему за один день, но комбинация разных методов и строгая профилактика помогут вам навсегда избавиться от тараканов.

Способ 1. Борная кислота с желтком и картошкой — бюджетный вариант

Этот народный рецепт от тараканов известен уже много лет и зарекомендовал себя как одно из самых дешевых и действенных средств. Борная кислота, которую можно купить в любой аптеке за несколько рублей, действует как сильный яд для тараканов, но при этом она относительно безопасна для людей и домашних животных, если соблюдать меры предосторожности.

Чтобы приготовить приманку, сварите одну картофелину и разомните ее в пюре. Добавьте один сырой яичный желток и около 30 г борного порошка, который продается в аптеке. Для привлечения насекомых можно добавить немного сахара. Из полученной массы скатайте небольшие шарики величиной с горошину. Эти шарики нужно разложить в местах, где чаще всего появляются тараканы: возле мусорного ведра, под раковиной, за холодильником и плитой, у вентиляционных решеток и вдоль плинтусов.

Таракан съедает приманку и погибает в течение нескольких часов. Однако другие особи, поедая трупы сородичей, также получают свою дозу яда. Это свойство позволяет распространить отраву на всю колонию. Для достижения стойкого результата обработку лучше повторить через неделю.

Способ 2. Ловушки своими руками: от клеящих до электрических

Простые ловушки для тараканов помогут вам сократить численность популяции и проконтролировать, насколько эффективно вы боретесь с вредителями.

Как избавиться от тараканов навсегда: 10 проверенных способов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самая простая клеевая ловушка делается из обычного листа бумаги или картона. Нанесите на поверхность толстый слой невысыхающего клея, например для ловли мух или грызунов. В центр положите приманку — кусочек хлеба, смоченный кефиром или пивом. Оказавшись на липкой поверхности, насекомое не сможет с нее выбраться.

Еще один проверенный вариант — ловушка из стеклянной банки. Возьмите литровую банку и оберните ее снаружи бумагой или тканью, чтобы по этой шершавой поверхности таракану было удобно забираться. Внутренние стенки на высоту нескольких сантиметров от горлышка смажьте подсолнечным маслом, чтобы насекомое скользило и не могло выбраться. На дно положите пахучую приманку. Такую ловушку можно разместить на ночь на кухне, а утром выбросить.

Способ 3. Вымораживание: когда и как работает

Этот старый и абсолютно бесплатный метод эффективен только в холодное время года, когда температура на улице опускается ниже −10 градусов. Тараканы — тропические насекомые, и они не выносят холода. При −5 градусах они гибнут в течение получаса, а при −10 — практически мгновенно.

Для вымораживания квартиры нужно отключить систему отопления и открыть все окна как минимум на сутки. Важно, чтобы в этот момент в доме не было комнатных растений, которые могут замерзнуть. Такой способ хорош для дач или пустующих квартир, но в многоквартирном доме в разгар отопительного сезона он вряд ли осуществим.

Способ 4. Гели и пасты: принцип действия и безопасность

Инсектицидные гели — это, пожалуй, самый популярный и удобный способ борьбы с тараканами у себя дома. Они продаются в специальных шприцах-тюбиках, что позволяет наносить средство точечно, в самых труднодоступных местах. Гель действует долго, до нескольких месяцев, и обладает привлекательным для насекомых запахом.

Активное вещество геля — это сильный нейротоксический яд, который при контакте или поедании вызывает у таракана паралич и быструю гибель. Главный секрет эффективности геля в том, что он действует как цепная реакция. Отравленный таракан возвращается в гнездо, где сородичи поедают его труп, также получая смертельную дозу яда.

Большинство современных гелей относится к четвертому классу малоопасных веществ для человека и домашних животных. Но это не значит, что гель можно наносить на посуду или предметы, которые могут попасть в рот ребенку. Обрабатывайте щели за плинтусами, задние стенки мебели, сантехнические трубы и другие укромные места.

Способ 5. Аэрозоли: точечная обработка и меры предосторожности

Как избавиться от тараканов навсегда: 10 проверенных способов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аэрозоли — средство для быстрого реагирования. Они не дают долгосрочного эффекта, но позволяют мгновенно уничтожить большое количество насекомых на открытых поверхностях. Аэрозоль лучше всего применять в тех случаях, когда вы видите гнездо или большую колонию, например за холодильником или в кладовке.

Однако аэрозоли токсичны, поэтому при их использовании нужно строго соблюдать меры безопасности. Перед обработкой из комнаты нужно вывести всех людей и домашних животных, убрать продукты питания и личные вещи, плотно закрыть окна и двери. Самому обрабатывающему надеть резиновые перчатки, респиратор и защитные очки. Распылять средство следует, начиная с дальней комнаты, постепенно продвигаясь к выходу. После обработки квартиру нужно покинуть на несколько часов, а по возвращении тщательно проветрить и провести влажную уборку всех поверхностей.

Способ 6. Ультразвуковые отпугиватели: работают или нет

Этот метод вызывает много споров. Производители уверяют, что ультразвук, неслышимый для человека, вызывает у тараканов панику и заставляет их покидать помещение. Однако реальная эффективность этих устройств под вопросом.

Многие эксперты считают, что ультразвук может работать как дополнительное средство, но он не справится с большой колонией и не убьет уже отложенные яйца. Более того, тараканы быстро привыкают к постоянному раздражителю и перестают на него реагировать. Если вы решите купить такой прибор, не стоит возлагать на него больших надежд. Лучше использовать его вместе с другими, более действенными методами.

Зато законные домашние животные, например собаки, ультразвук слышат отлично, а переносят его плохо. Так что если в вашей квартире есть легитимные усатые обитатели, экспериментировать с этим средством не стоит.

Способ 7. Профессиональная дезинсекция: когда вызывать и сколько стоит

Если вы перепробовали все, а тараканы не уходят или их слишком много, единственным выходом будет вызов профессионалов. Сотрудники санитарной службы используют препараты нового поколения, которые не продаются в обычных магазинах, и обрабатывают помещение генераторами холодного или горячего тумана, который проникает во все щели и мгновенно уничтожает насекомых.

Профессиональная обработка — это гарантия результата. Специалисты не только травят тараканов, но и дают рекомендации по подготовке квартиры и последующим действиям. Стоимость такой услуги относительно невысока. Если вы живете в многоквартирном доме, эффективнее всего заказать совместную обработку у всех соседей, чтобы тараканы не перебегали из одной квартиры в другую.

Как избавиться от тараканов навсегда: 10 проверенных способов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ 8. Генеральная уборка: как лишить тараканов еды и воды

Тараканы, как и любые другие живые существа, не могут жить без воды и еды. Если вы лишите их этих источников, они либо покинут ваш дом, либо станут гораздо более уязвимы для ядов.

Основные правила профилактики очень просты. Все продукты должны храниться в герметичных контейнерах, а хлебница и сахарница — плотно закрываться. Не оставляйте на столе крошки и остатки пищи, грязную посуду на ночь. Мусорное ведро нужно выносить каждый день.

Особое внимание стоит уделить воде. Тараканы могут долго обходиться без еды, но без воды они погибнут через несколько дней. Поэтому следите за тем, чтобы в кранах не было протечек, насухо вытирайте раковину и ванну на ночь, а также меняйте воду в поилках домашних животных.

Способ 9. Заделка щелей: ремонт как способ борьбы

Даже если вы уничтожите всех тараканов в своей квартире, через некоторое время к вам могут приползти новые от соседей. Чтобы этого не произошло, нужно заделать все возможные пути их проникновения.

Тщательно осмотрите свою квартиру. Чаще всего тараканы проникают через щели в плинтусах, зазоры между стеной и трубами отопления и водоснабжения, стыки кафельной плитки, вентиляционные решетки и дверные проемы. Все эти отверстия нужно заделать с помощью силиконового герметика, шпаклевки или монтажной пены. На вентиляционные отверстия нужно установить специальные мелкоячеистые сетки. Даже небольшая трещина — это широкая дорога для целой армии вредителей.

Способ 10. Что делать, если тараканы вернулись через месяц

Возвращение тараканов после обработки — довольно распространенная проблема. Чаще всего это происходит потому, что вы не заделали все щели и к вам пришли новые особи от соседей. Вторая причина — тараканы могли выработать устойчивость к тому яду, который вы использовали.

Как избавиться от тараканов навсегда: 10 проверенных способов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы снова заметили усачей, не паникуйте и не откладывайте. Нужно немедленно повторить обработку, но желательно использовать уже другое средство, с иным действующим веществом, чтобы не дать им привыкнуть. Также стоит нанести на границы своей квартиры, например у входной двери и вентиляции, барьер из геля или специального мелкодисперсного порошка. Важно действовать быстро, пока тараканы не успели размножиться и освоиться на новом месте.

Профилактика: как не завести тараканов от соседей

Лучшая борьба с тараканами — это профилактика. Если вы живете в многоквартирном доме, то вы никогда не будете застрахованы от нашествия на 100%, даже если у вас идеальная чистота. Соседи могут быть нечистоплотными, а тараканы свободно перемещаются по мусоропроводу и вентиляции.

Чтобы максимально обезопасить себя, держите кухню в идеальной чистоте, не оставляйте воду и еду в открытом доступе. Регулярно обрабатывайте плинтусы, двери и вентиляционные решетки специальными отпугивающими карандашами (мелками) или барьерными гелями. Периодически осматривайте потенциально опасные зоны, чтобы вовремя заметить появление первых лазутчиков. Чем раньше вы начнете борьбу, тем легче и быстрее вы сможете одержать победу.

