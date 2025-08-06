Сочный творожный завтрак без теста: рецепт выручит, когда нет времени

Творожный рулет с ягодами — это быстрый и вкусный завтрак, который готовится всего за 10 минут активного времени. Нежная начинка, сочные ягоды и хрустящий лаваш делают блюдо по-настоящему особенным. Отличный вариант, если хочется чего-то домашнего без долгой возни на кухне.
Ингредиенты:
- творог — 400 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- лаваш — 200 г;
- замороженная красная смородина — 150 г;
- мука — 1 ст. л. (для обсыпки ягод).
Приготовление:
- Разомните творог с яйцами и сахаром до однородности.
- Смородину слегка обваляйте в муке.
- Разложите лаваш на столе, распределите творожную начинку, отступив от краев.
- Выложите ягоды сверху.
- Сверните в рулет, защипните края.
- Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до румяной корочки.
