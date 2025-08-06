Сочный творожный завтрак без теста: рецепт выручит, когда нет времени

Творожный рулет с ягодами — это быстрый и вкусный завтрак, который готовится всего за 10 минут активного времени. Нежная начинка, сочные ягоды и хрустящий лаваш делают блюдо по-настоящему особенным. Отличный вариант, если хочется чего-то домашнего без долгой возни на кухне.

Ингредиенты:

творог — 400 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

лаваш — 200 г;

замороженная красная смородина — 150 г;

мука — 1 ст. л. (для обсыпки ягод).

Приготовление:

Разомните творог с яйцами и сахаром до однородности. Смородину слегка обваляйте в муке. Разложите лаваш на столе, распределите творожную начинку, отступив от краев. Выложите ягоды сверху. Сверните в рулет, защипните края. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до румяной корочки.

