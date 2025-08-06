Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сочный творожный завтрак без теста: рецепт выручит, когда нет времени

Творожный рулет с ягодами — это быстрый и вкусный завтрак, который готовится всего за 10 минут активного времени. Нежная начинка, сочные ягоды и хрустящий лаваш делают блюдо по-настоящему особенным. Отличный вариант, если хочется чего-то домашнего без долгой возни на кухне.

Ингредиенты:

  • творог — 400 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • лаваш — 200 г;
  • замороженная красная смородина — 150 г;
  • мука — 1 ст. л. (для обсыпки ягод).

Приготовление:

  1. Разомните творог с яйцами и сахаром до однородности.
  2. Смородину слегка обваляйте в муке.
  3. Разложите лаваш на столе, распределите творожную начинку, отступив от краев.
  4. Выложите ягоды сверху.
  5. Сверните в рулет, защипните края.
  6. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до румяной корочки.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

