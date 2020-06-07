Собянин: Вода, воздух и почва в Москве стали чище

https://static.news.ru/photo/2883a554-a983-11ea-af64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние 10 лет в Москве закрыли некоторые неэкологичные предприятия. Столичные улицы благоустраивают, а затем украшают цветами, деревьями и кустарниками. Всё это положительно сказалось на экологии, заявил градоначальник Сергей Собянин.

Мегаполисы всегда уязвимы с экологической точки зрения, но Москва неплохо поработала в последние годы. В полтора раза уменьшилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе, стали значительно чище вода и почва, — цитирует «Вечерняя Москва» слова Собянина.

Мэр Москвы высоко оценил полную реконструкцию Люберецких очистных сооружений. По его словам, работы могут завершиться на год раньше. Это предприятие снабдили водосберегающими технологиями, которые позволили сократить объём сточных вод на 35%, до 1,3–1,5 миллиона кубометров в сутки.В результате снизились выбросы неприятных запахов на 90%.

Гендиректор Мосводоканала Александр Пономаренко отметил, что в результате реконструкции получится практически безотходная технология с производством биотоплива, минеральных удобрений. Вода, которая будет поступать в Москву-реку, будет полностью соответствовать всем нормативам рыборазведения.

Как ранее писал NEWS.ru, Собянин подтвердил отмену ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года.