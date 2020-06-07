Собянин подтвердил отмену ограничений в столице с 9 июня

https://static.news.ru/photo/d7bc28ee-a97d-11ea-8331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года.

По словам градоначальника, уже с завтрашнего дня (9 июня) будет отменён режим самоизоляции и пропускная система. Также будет снят график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу. Помимо этого, будут сняты ограничения со служб каршеринга. Жители города смогут свободно посещать кладбища.

Собянин сообщил о первом этапе отмены ограничений 21 мая 2020 года. До 14 июня 2020 года в столице действует режим самоизоляции. Граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Как информировал NEWS.ru, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поблагодарил Собянина за помощь в борьбе с COVID-19.