Собянин подтвердил отмену ограничений в столице с 9 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года.
По словам градоначальника, уже с завтрашнего дня (9 июня) будет отменён режим самоизоляции и пропускная система. Также будет снят график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу. Помимо этого, будут сняты ограничения со служб каршеринга. Жители города смогут свободно посещать кладбища.
Собянин сообщил о первом этапе отмены ограничений 21 мая 2020 года. До 14 июня 2020 года в столице действует режим самоизоляции. Граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование и пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Как информировал NEWS.ru, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поблагодарил Собянина за помощь в борьбе с COVID-19.
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