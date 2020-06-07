В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции, пропуска и график прогулок

https://static.news.ru/photo/1f206b1e-a979-11ea-a429-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Со вторника, 9 июня, на территории Москвы будут отменены пропуска, график прогулок и режим самоизоляции, введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом накануне отмены сообщил председатель столичной Общественной палаты Константин Ремчуков.

Он сделал это заявление во время дистанционного заседания палаты.

По словам Ремчукова, режим самоизоляции, как и график прогулок вместе с пропусками, в столице отменят с 9 июня.

Летние веранды кафе возобновят работу с 16 числа. С 23 июня в Москве откроют фитнес-клубы, также разрешат пользоваться лавками, детскими площадками, — приводит слова Ремчукова ТАСС.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые МФЦ и службы каршеринга. До 14 июня в городе действует режим самоизоляции. Граждане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.

Как ранее писал NEWS.ru, систему пропусков для передвижения по Москве могут сохранить после окончания режима самоизоляции. Так считают аналитики компании Cushman & Wakefield. Она, предположительно, будет использоваться для регулирования трафика в столице.