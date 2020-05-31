Пропуска в Москве могут остаться и после отмены ограничений

https://static.news.ru/photo/4b83c268-a3e4-11ea-ad49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Систему пропусков для передвижения по Москве могут сохранить после окончания режима самоизоляции. Так считают аналитики компании Cushman & Wakefield.

Возможно, что система пропусков для автомобилей будет использоваться для регулирования трафика в столице, — прогнозируют эксперты.

Согласно их выводам, технически снятия ограничений можно ждать к 24 июня, однако фактическим окончанием режима самоизоляции станет 8 июля. В этот день, предположительно, пройдёт голосование по поправкам в Конституцию.

Как считают эксперты, даже после этого полного возврата людей в офисы, скорее всего, не произойдёт. Ряд компаний запланировали работу в дистанционном формате до сентября, передаёт «Интерфакс».

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.

Как ранее писал NEWS.ru, все цифровые пропуска, оформленные ранее для рабочих поездок, были автоматически продлены до 14 июня.