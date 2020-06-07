Подмосковный губернатор поблагодарил Собянина за помощь в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ffa4057c-a8d6-11ea-a4b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за помощь в борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, на территории выставочного центра «Крокус» сейчас развёрнуто 1100 мест для заражённых, а находятся там примерно 300 пациентов.

Мы не могли рисковать <...>, поэтому благодаря в том числе поддержке Москвы и лично мэра, который в сложные моменты поддерживал нас, в том числе в момент прохождения пиков, за что его тоже хотелось бы отдельно поблагодарить, — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин призвал стремиться к тому, чтобы выходить из режима ограничений по коронавирусу как можно быстрее. Он предостерёг чиновников от излишней «забюрокраченности» в этом вопросе.