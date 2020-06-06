Путин выступил за скорейшее снятие ограничений по коронавирусу

Нужно стремиться к тому, чтобы выходить из ограничений по коронавирусу как можно быстрее. Об этом заявил президент России Владимир Путин, предостерегая от излишней «забюрокраченности» в этом вопросе.
Всё-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознано, спокойно, но как можно быстрее, —
цитируетроссийского лидера ТАСС.
В России, согласно последним данным, выявлено 458,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 221,3 тысячи человек, 5,7 тысячи умерли.
Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по отмене карантина в столице на следующей неделе. По его словам, «положительная динамика сохраняется».
С 1 июня москвичам разрешили заниматься спортом, гулять по графику, пользоваться системой городского велопроката и посещать непродовольственные магазины. Ношение масок стало обязательным.
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