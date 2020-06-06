Путин выступил за скорейшее снятие ограничений по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/f329ec50-a7f3-11ea-a98c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно стремиться к тому, чтобы выходить из ограничений по коронавирусу как можно быстрее. Об этом заявил президент России Владимир Путин, предостерегая от излишней «забюрокраченности» в этом вопросе.

Всё-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознано, спокойно, но как можно быстрее, — цитирует российского лидера ТАСС.

В России, согласно последним данным, выявлено 458,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 221,3 тысячи человек, 5,7 тысячи умерли.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Сергей Собянин анонсировал ​радикальные решения по отмене карантина в столице на следующей неделе. По его словам, «положительная динамика сохраняется».

С 1 июня москвичам разрешили заниматься спортом, гулять по графику, пользоваться системой городского велопроката и посещать непродовольственные магазины. Ношение масок стало обязательным.